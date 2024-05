Premi Gentleman 23/24, il 16 maggio la premiazione del vincitore: in corsa anche il rossonero Maignan

Il 16 maggio, come ormai da tradizione nella splendida cornice della Scuola Militare Teuliè di Milano, si svolgerà la consegna dei Premi Gentleman per la stagione 2023/2024. Sul sito dedicato al premio (clicca QUI) è già possibile votare fino a venerdì 10 maggio tra dieci giocatori che in questa Serie A si sono contraddistinti per lealtà, rispetto e sportività dentro e fuori dal campo. Il più votato sarà premiato nella serata del 16 maggio.

Ecco i dieci giocatori in nomination, dal Comitato organizzatore: Lautaro Martinez (Inter), Mike Maignan (Milan), Dusan Vlahovic (Juventus), Paulo Dybala (Roma), Joshua Zirkzee (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Marco Carnesecchi (Atalanta), Albert Gudmundsson (Genoa), Giacomo Bonaventura (Fiorentina) e Michele Di Gregorio (Monza).