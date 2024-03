Gigi Ragno ospite dell'Ideas of Football Forum lunedì 18 marzo. Le info sull'evento

Gigi Ragno fa parte della squadra dei preparatori dei portieri del Milan, più precisamente dal 2016. Sui campi di Milanello ha visto crescere un talento coem Gianluigi Donnarumma e da tre stagioni lavora a stretto contatto con Mike Maignan, uno dei migliori portieri del mondo. Ragno, il prossimo lunedì 18 marzo 2024 presso la "Casa del Popolo" in via Cavour 1 a Brugherio, alle ore 21.15, sarà ospite dell'IOFF - Ideas of Football Forum per il primo di una serie di incontri-dialoghi con professionisti di alto livello del settore calcistico. IOFF nasce dall'idea di due pagine Instagram, Mister di Provincia (@misterdiprovincia) e Tacchetti di Provincia (@tacchettidiprovincia) i cui fondatori saranno protagonisti come mediatori dell'incontro. L'evento è sostenuto anche dall'Associazione Emiliano Mondonico e dal CGB Brugherio Calcio. Un'occasione di incontro unica, in si potrà dialogare con un esperto come Ragno sui segreti del mondo dei portieri e non solo. La partecipazione è libera e gratuita, dietro iscrizione sul sito eventbrite.it.

IOFF presenta così l'evento: "Luigi “Gigi” Ragno fa parte dello staff dei preparatori dei portieri dell’AC Milan dal 2016, dapprima come collaboratore per poi essere assunto definitivamente e fare il salto in prima squadra nel luglio 2020. Gigio Donnarumma e Mike Maignan sono solo alcuni dei grandi portieri che Gigi ed il suo staff hanno aiutato a crescere adattando nel corso del tempo le proprie metodologie di allenamento all’evoluzione del ruolo del portiere. Il portiere è oramai definito un giocatore di movimento a tutti gli effetti e con l’introduzione delle nuove regole, del VAR ed il continuo cambiamento delle filosofie di gioco, ha visto ribaltare la propria figura sul campo rispetto al passato. La sua preparazione non è più solo dedicata “alla parata”, ma anche al gioco di costruzione in fase di possesso palla adottando un nuovo approccio mentale e tecnico alla partecipazione della manovra. Una grande occasione di confronto con un professionista del settore partito dai campetti di provincia che con passione, serietà, professionalità, studio e soprattutto competenza, ha scalato le gerarchie togliendosi enormi soddisfazioni".