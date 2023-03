Gilardino: "Non credo che nei settori giovanili italiani non ci siano talenti pronti a sbloccare"

MilanNews.it

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, si è così espresso in conferenza stampa sui talenti italiani: "Io sono per il guardare in casa, ai settori giovanili italiani. Prima di tutto guardare al nostro settore giovanile, perché non credo che nei settori giovanili italiani non ci siano talenti pronti a sbloccare. Credo nelle competenze dei settori giovanili, dei dirigenti, degli allenatori, e più ci sono persone competenti all’interno dei settori giovanili, più si hanno possibilità di fare crescere un giovane. Mi auguro davvero che possano sbocciare tanti talenti, non solo attaccanti ma anche giocatori con altre caratteristiche".