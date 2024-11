Giudice Sportivo, terza sanzione per Fofana: alla prossima scatta la diffida

vedi letture

Come di consueto ogni martedì, il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha pubblicato le sue sentenze sulla giornata appena trascora, la dodicesima. La particolarità di questo turno è che nessun giocatore è stato squalificato, nè per somma di ammonizioni nè per cartellini rossi. Per quanto riguarda il Milan l'unico aspetto degno di nota rimane l'ufficializzazione dell'ammonizione a Youssouf Fofana.

Per il centrocampista francese, che rimarrà a Milanello in questi giorni di pausa perché non convocato dalla propri Nazionale, si tratta del terzo cartellino giallo in campionato. In questo modo alla prossima sanzione l'ex Monaco entrerà in diffida che scatta dal quarto giallo: un motivo in più per rimanere attento nel corso dei 90 minuti.