Giunti: "Lo 0-6 è rimasto nella storia, i tifosi ancora mi fermano per quella partita"

Federico Giunti, intervenuto a Sky Sport 24, ha ricordato lo 0-6 nel derby del 2001: "Rino era sempre costante, io un po' meno, quella fu una bella partita, con un risvolto che non ci aspettavamo. Nei derby è difficile fare gol, farne sei non è cosa da tutti i giorni. Non era un momento positivo per noi e per l'Inter. E' rimasto nella storia, i tifosi ancora si ricordano di quella partita quando mi fermano".