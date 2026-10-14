Gozzini su Moreira: "Si è preso il posto per merito. Sarà titolare anche a Salisburgo"

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La giornalista Alessandra Gozzini ha parlato di Diego Moreira che dovrebbe essere titolare anche domani contro il Salisburgo

Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così sulla Rosea di Diego Moreira: "Non è per l’infortunio di Saelemaekers e neppure per la necessità di gestire le risorse: Diego Moreira si è preso il posto per merito (riconosciuto anche dal proprietario Cardinale alla Gazzetta) e lo terrà stretto anche in questa serie di impegni ravvicinati. Come la spesa estiva aveva suggerito – Moreira era arrivato dallo Strasburgo per 50 milioni – Diego vale doppio perché può coprire almeno due ruoli. Si è visto contro il Sassuolo quando è stato tra i pochi promossi nelle pagelle del patron: trequartista mancino al fianco di Pulisic, a supporto del centravanti, o esterno a tutta fascia, con obbligo di ripiegamenti difensivi. Tutte prove superate di corsa, con l’agilità che lo contraddistingue.

Velocità, dinamismo e sacrificio che, a 22 anni, non gli tolgono lucidità: è stato infatti autore di qualche spunto, anche mentre la squadra tutto intorno faticava a trovare spazi. Domani sarà confermato nella seconda partita europea della stagione, per lui il debutto internazionale da titolare rossonero dopo la mezzora da subentrato contro il Benfica. Con lo Strasburgo ha giocato undici volte in Conference League, tra fase finale e qualificazioni, cinque dall’inizio. Della sua carriera internazionale fanno parte anche le sette gare con il Belgio, con le ultime tre in Nations League in cui figurava nell’undici di partenza".