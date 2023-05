Guardiola esalta De Zerbi: "È uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Domani il Brighton riceve il Manchester City campione d'Inghilterra e Pep Guardiola in conferenza stampa ha tessuto le lodi della squadra allenata da Antonio De Zerbi, approdata per la prima volta nelle coppe europee. "Mi congratulo con il Brighton per l'incredibile risultato di entrare in Europa League - ha detto Guardiola - Fate attenzione a quello che sto per dire perché sono abbastanza convinto di avere ragione: Roberto de Zerbi è uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni". "Nessuna squadra gioca come loro, sono unici. Quando è arrivato in Premier League ho avuto la sensazione che l'impatto sarebbe stato grande - ha proseguito - ma non potevo aspettarmi che avvenisse in così poco tempo. Il Brighton crea mediamente 20-25 occasioni a partita. È di gran lunga migliore di tutti gli avversari, monopolizza il pallone come non vedevo da tanto, tanto tempo".

"Nessuno gioca come loro, i suoi schemi (di De Zerbi, ndr) coinvolgono tutti - ha detto ancora il manager del City - a partire dal portiere che è come un centrocampista di contenimento. Se non giochi ad alto livello possono fare quello che vogliono contro chiunque. Meritano completamente tutti i complimenti e il successo che hanno raccolto". "È una delle squadre da cui cerco di imparare molto - ha concluso l'allenatore catalano - È unico come un ristorante stellato Michelin". (ANSA).