TMW Radio - Impallomeni: "Ieri ho visto distrazioni che certificano un disagio da fine ciclo. Ci sono giocatori disorientati, demotivati"

A TMW Radio è intervenuto del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha parlato anche del momento del Milan. Ecco le sue parole:

Caos in casa Milan, tifosi che hanno espresso il loro dissenso. Che succede?

"Farsi condizionare dalla piazza mai, ma ero dell'avviso che Lopetegui non fosse l'uomo giusto per ricominciare. Ieri ho visto distrazioni che certificano un disagio da fine ciclo. Ci sono giocatori disorientati, demotivati. Il Milan credo debba rilanciarsi con un allenatore diverso, che vada di pari passo con la dirigenza. Fonseca è un buon profilo, ma bisogna capire cosa vuole fare il Milan da grande".