Le pagelle di Leao: si può giocare male, ma conta l’atteggiamento. E troppe volte il suo è quello sbagliato

vedi letture

Si scalda, riaccende un San Siro silente, ma alla fine gioca una partita davvero poco concreta. Ed esce tra i fischi. Ecco Rafael Leao, bersagliato dal Meazza nel pari tra il suo Milan e il Genoa. Triste, solitario. Y Final?

Il commento più duro è quello del Corriere dello Sport, che al portoghese dà 4,5 in pagella: "Si può giocare male, anche più gare di fila. Ma conta l’atteggiamento. E troppe volte il suo è quello sbagliato. La sostituzione vale come una bocciatura. Confermata anche dai fischi dello stadio. E lui si infila subito negli spogliatoi, passando alla larga da Pioli". Troviamo lo stesso voto anche sulle pagine di Tuttosport: "Come Theo: si accende, poco, sono di più i minuti in ombra e con scelte poco sensate. Non prende bene il cambio".

Si sale a 5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Non riesce più a essere Leao. Deluso, fischiato, indolente. Ora è il momento delle decisioni: sente di poter ripartire qui nel Milan o anche per lui meglio cambiare".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

MilanNews: 5