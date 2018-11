Ibra e quella telefonata indesiderata di Leo ai tempi del Psg

Zlatan Ibrahimovic aspetta un segnale da Milano, sponda rossonera, per lasciare i Los Angeles Galaxy e tornare in Italia. Fra i vari aneddoti raccontati nel suo ultimo libro, “Io sono il calcio”, Ibra racconta anche i giorni in cui - suo malgrado - il Milan lo cedette al Psg, con la telefonata di Raiola che gli preannunciava quella di Leonardo, all’epoca direttore sportivo del club parigino. Ecco, osserva La Gazzetta dello Sport, la storia si ripete ma con una sostanziale differenza: allora Zlatan non avrebbe voluto sentire la voce di Leo, stavolta invece la chiamata sarebbe molto gradita.