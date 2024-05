Sacchi: "Consiglio De Zerbi, fa praticare un calcio di avanguardia"

vedi letture

Momento molto particolare per il Milan. I rossoneri hanno virtualmente chiuso la propria stagione con l'eliminazione dall'Europa League, circa tre settimane fa. E i risultati e le prestazioni in campo lo dimostrano: i rossoneri non vincono da inizio mese scorso e sono lontani anni luce dalla versione del mese di marzo. In tutto questo si fanno mille nomi per il posto di nuovo allenatore e altri mille per l'attaccante. Della situazione in casa rossonera, questa mattina ha parlato Arrigo Sacchi, ex storico tecnico del Diavolo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Arrigo Sacchi sulla possibile candidatura di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore del Milan a partire dalla prossima stagione: "L’altro nome che mi viene in mente e che consiglio è quello di Roberto De Zerbi. Ha qualità, tecniche e umane, è un uomo di spessore, ha idee innovative e fa praticare alle sue squadre un calcio di avanguardia".