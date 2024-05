Serie A, Ferguson: "Futuro? Non ci penso mai. Sono contento a Bologna"

A margine del ricevimento del Premio Bulgarelli, il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport 24 nel corso della quale si è anche parlato del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni.

Su di lei intanto ci sono sempre più voci in merito al futuro e l'interessamento delle big italiane ed europee...

"Non penso al mio futuro, mai. Penso solo a cosa sta succedendo adesso, e in questo momento significa recuperare. Io però sono contento qua, abbiamo fatto una stagione fantastica e mi sento bene. Ogni giorno sempre un po' meglio".