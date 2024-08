Ibra: "Sicuri al 200% che Alvaro entrerò molto bene nella squadra: è completo"

vedi letture

Nel corso della mattinata, direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic ha preso la parola per introdurre e presentare Alvaro Morata, nuovo centravanti e numero 7 che il Milan ha acquistato dall'Atletico Madrid per 13 milioni di euro di clausola.

E stata sempre un'idea? "Alvaro è se stesso. Sono sicuro che farà bene come i nomi del passato. Quando abbiamo visto la possibilità abbiamo attaccato subito. Per convincerlo ho detto che gli avrei portato la felicità: so che se stai bene fuori campo, stai bene in campo. Non voglio avere una squadra troppo buona. Alvaro in questo gruppo entrerà facilmente, so che tutti lo aspettano: sanno chi è e aspettano di conoscerlo e allenarsi con lui. Non è un calciatore che deve crescere, Alvaro è già al top e completo. Con più esperienza avrà più facilità per giocare ma siamo 200% sicuri che entrerà molto bene nella squadra. L'anno scorso i dirigenti hanno portato la base, quest'estate parliamo dei dettagli: Alvaro era uno di questi. Vogliamo creare squadra competitiva: Alvaro ha DNA del Milan ed è vincente. Voglio ringraziare anche gli agenti di Alvaro"