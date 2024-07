Ibrahimovic: “Lunedì inizia il raduno ma mancheranno tanti giocatori per l'Europeo o per chi andrà alle Olimpiadi”

vedi letture

Durante la conferenza di presentazione della squadra Milan Futuro, Zlatan Ibrahimovic ha brevemente sfiorato l’argomento prima squadra, annunciando che lunedì 8 luglio ci saranno parecchi assenti al primo giorno di allenamento a Milanello.

Il raduno di lunedì: "Ora lunedì inizia il raduno ma mancheranno tanti giocatori per l'Europeo o per chi andrà alle Olimpiadi, ci sarà un po' una macedonia (inteso come mix tra prima squadra e under 23). Dopo l'America avremo ranghi più definiti. Ma è tutto sotto controllo ed organizzato".

Come vi ponete nei confronti della Youth League? "Chi non gioca in Futuro giocherà in Primavera. La Youth League è una grande cosa, ma se mi chiedi se è meglio il trofeo della Youth League o portare cinque giocatori in Prima Squadra scelgo la seconda. La Youth League poi è come una piccola Champions, è una grande esperienza. La affronteremo per la maggior parte con i giovani della Primavera".