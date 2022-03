Ibrahimovic: "Pallone d'Oro? Se dici quello che vuoi non lo ottieni. Ero curioso della Bundesliga"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso alla Bild sul campionato tedesco: "Ero curioso della Bundesliga. Hai una squadra come il Bayern Monaco, è un club incredibile. Ogni volta che ho giocato contro di loro si potevano vedere gli impianti, lo stadio, l'organizzazione. La storia del club è piuttosto impressionante".

Sul Pallone d'Oro: "Questi premi sono politici. Vogliono Mr Perfect. Se parli e dici quello che vuoi, non ottieni questo tipo di premi. È facile darli a qualcuno che è Mr. simpatico ragazzo. Per me non cambia nulla. Non mi rende migliore o peggiore".