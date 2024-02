Il 4 giugno la Nazionale Italiana giocherà a Bologna con la Turchia

(ANSA) - BOLOGNA, 08 FEB - Gli azzurri di calcio tornano in Emilia-Romagna: nel 2024 ci saranno infatti tre partite delle nazionali: a scendere in campo saranno due volte l'Under 21 per le qualificazioni agli Europei (Italia-Lettonia a Cesena il 22 marzo e Italia-Turchia a Ferrara il 26 marzo) e la Nazionale maggiore per un'amichevole con la Turchia il 4 giugno a Bologna. "È un piacere per la Figc tornare a giocare in Emilia-Romagna con la Nazionale maggiore e l'Under 21 - le parole del presidente Gabriele Gravina - Ringrazio il presidente Bonaccini per la lungimiranza del progetto con cui sta investendo in promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli eventi e delle infrastrutture sportive".

(ANSA).