Il bollettino di Fonseca: "Vedremo se recupereremo Leao e Musah per la Supercoppa"

vedi letture

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Roma, ha dato questo aggiornamento sugli infortunati rossoneri: "Mi aspettavo che potessimo avere Pulisic. Sta bene ma in questi ultimi due giorni ha un problema alla caviglia, che è un altro. Non si è allenato con noi. È un problema sorto durante il processo di recupero, non è pronto per domani, neanche per la panchina. Non per il problema precedente ma per questo nuovo che è sopraggiunto.

Loftus sta molto meglio, penso che la prossima settimana potrà essere una soluzione. Morata sta bene, è pronto per giocare. Bennacer sta bene, è molto motivato: non ha la condizione fisica per fare i 90 minuti, ma è pronto per giocare e giocherà. Sono sicuro che giocherà. Musah e Leao sono più in ritardo, nel recupero, vediamo se possiamo recuperarli per la Supercoppa. Avremo 11 giocatori (sorride, ndr)".