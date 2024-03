Il Corriere Fiorentino su Fiorentina-Milan: "Verso il sold out"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino, in taglio alto nella sua apertura, si proietta verso la sfida tra Fiorentina e Milan, in programma sabato sera alle 20:45 al Franchi: “Verso il sold out”, si legge in prima pagina. Venduti già 30mila biglietti per la sfida, prossima al tutto esaurito. Sarà anche la prima gara dei viola dalla scomparsa del direttore generale Joe Barone.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it