Il declino del Milan di Pioli, sempre peggio dopo 17 giornate: ecco i numeri

Il Milan di Pioli è in declino. Questo è un fatto chiaro e non più un momento passeggero. Da dopo la trasferta con il Genoa di inizio ottobre, i rossoneri hanno smesso di giocare e si sono fermati sia a livello di gioco che a livello di prestazioni, con rari picchi come la gara con il Psg o poche altre. Il pareggio di Salerno è la goccia che fa traboccare il vaso e ora Pioli rischia sul serio. A peggiorare la sua situazione, un'infermeria stracolma di giocatori che condiziona irrimediabilmente il percorso del Diavolo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan di Pioli dopo 17 giornate è andato sempre peggio, da quando il tecnico siede sulla panchina da inizio stagione. Nel 2020-2021 dopo 17 partite i rossoneri avevano 40 punti, frutto di 12 vittorie, 1 sconfitta e 4 pareggi con 37 gol fatti e 19 subiti. L'anno dopo, stagione dello Scudetto, i punti erano 39, frutto di 12 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi con 36 gol fatti e 19 subiti. L'anno scorso il Milan aveva in questo momento 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte con 33 gol fatti e 18 subiti. Infine quest'anno, il peggiore, con 33 punti frutto di 10 vittorie, 4 sconfitte, 3 pareggi con 31 gol fatti e 20 subiti. Un inesorabile declino.