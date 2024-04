Il Frosinone batte 3-0 la Salernitana e respira: a segno anche l'ex Milan Brescianini

vedi letture

Il Frosinone vince e respira, la Salernitana è matematicamente in Serie B. Netto 3-0 per la formazione di Eusebio Di Francesco, che ha comunque sofferto, non nel risultato ma nel gioco, per larghi tratti del secondo tempo. Di Matias Soule, Marco Brescianini e Nadir Zortea le reti che hanno deciso la partita, con i padroni di casa che hanno messo i tre punti in cassaforte nella prima parte della gara.

Subito Soule, poi Brescianini.

Al 10' i ciociari sono passati in vantaggio con Matias Soule, che ha trasformato un calcio di rigore assegnato da Fourneau per una trattenuta di Sambia su Valeri su cross di Zortea dalla destra. Freddo il numero 18 del Frosinone, che dopo aver fallito un penalty a Napoli è tornato al gol. Al 25' raddoppio dei padroni di casa: contropiede iniziato da Cheddira che ha servito Valeri sulla sinistra. Palla morbida del terzino ex Cremonese per Brescianini che ha prima stoppato il pallone in corsa e ha poi battuto Costil con il destro.

Zortea nel finale.

La Salernitana non ha comunque mai smesso di crederci e ha creato tante palle gol nel secondo tempo, senza però mai riuscire a dimezzare lo svantaggio, fino alla rete che ha chiuso la partita, con Zortea che ha avanzato indisturbato palla al piede fino alla trequarti campo per poi trovare un gran tiro con il sinistro che non ha lasciato scampo a Costil.