Il fuorionda di Spalletti: "In tv ancora parlano di Totti e Icardi..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il grande successo sul campo dell'Eintracht, clima non proprio sereno durante le interviste che hanno coinvolto Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli prima di intervenire a 'Sky' s'è infatti lamentato di aver sentito in diretta tv commenti riguardanti le sue avventure passate, alla Roma e all'Inter. "Ti fanno arrabbiare? Mi parlano ancora di Totti e Icardi, di come ho gestito Totti e Icardi. Poi ora a uno gli telefono per bene, gli faccio vedere come ho gestito Totti e Icardi", ha detto prima di iniziare l'intervista. Spalletti era reduce dall'intervista a 'Mediaset', la prima concessa dopo il successo in quel di Francoforte.