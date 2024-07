Il futuro di Rabiot, Paganini: "Lui vuole 8 milioni di euro netti, cifra fuori portata per il Milan"

Il futuro di Adrien Rabiot, attuale centrocampista della Juventus sondato anche dal Milan, è ancora tutto da decidere, tra la possibilità di restare in bianconero o di cambiare destinazione, magari proprio a Milano sponda rossonera. In merito al futuro del francese, è intervenuto così il giornalista e opinionista della Rai, Paolo Paganini. Queste le sue parole a Juventusnews24.com:

"C’è stata l’offerta della Juventus per il rinnovo del contratto che credo non sia stata accettata dalla mamma-agente. Lui vuole 8 milioni di euro netti, non è una cifra che la Juventus intende pagare. O scende lui o andrà via. Si parla anche del Milan ma credo che il futuro di Rabiot sia all’esterno. È tornato alla carica il Manchester United, a queste cifre è fuori portata anche per il Milan".