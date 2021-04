Il Giornale: "Ibra-Maresca, qualcosa non torna. Un fraintendimento dietro il rosso?"

"Ibrahimovic-Maresca, qualcosa non torna. Un fraintendimento dietro il rosso?", scrive oggi il quotidiano Il Giornale. Vicenda che appare molto strana, perché maturata nel bel mezzo di una sfida placida, senza episodi contestati fino a quel momento. E Maresca non è nuovo a questo genere di siparietti, come avvenuto con Conte a Udine. Maresca estrae il rosso quando Ibra aggiunge "Ti sembra strano eh...", e qui potrebbe esserci stato l'equivoco, con un fraintendimento delle parole dello svedese. E anche Zlatan si chiede: "Ma cosa ha capito?". Inventarsi dal nulla le complicazioni non porta a niente di buono, e lo dovrà capire anche Ibra, e nella corsa Champions ogni errore costa.