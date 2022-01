Il Giornale: "Milan e Juve si azzerano. Tanto rumore per nulla nella grande bruttezza"

Il Giornale titola così questa mattina: "Milan e Juve si azzerano. Tanto rumore per nulla nella grande bruttezza". Brutto spettacolo ieri sera a San Siro tra rossoneri e bianconeri che si portano a casa un punto a testa che serve a poco ad entrambe: il Diavolo vede l'Inter scappare in classifica a +4 (con una partita in meno), mentre la squadra di Allegri non rientra in classifica tra le prime quattro e dunque in zona Champions League.