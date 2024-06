Il messaggio social del Milan per il compleanno di Pierre Kalulu

vedi letture

Oggi il Milan festeggia il compleanno di Pierre Kalulu. Il difensore francese rossonero classe 2000, nativo di Lione, spegne ben 24 candeline e sicuramente esprimerà il desiderio di poter vivere una stagione ben diversa da quella appena conclusa. Kalulu ha giocato solamente 11 partite a causa di tre infortuni che in tre periodi diversi della stagione lo hanno fermato ai box per molto tempo. Dall'anno prossimo, o come terzo centrale o come alternativa sulla fascia, il francese vuole tornare a esprimersi su livelli elevati.

Intanto il Milan gli ha dedicato un pensiero per il suo compleanno pubblicando un link su X a un video celebrativo per festeggiarlo. Nel tweet il club ha scritto: "Mandate i vostri auguri al nostro Pierino!".