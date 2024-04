Il Milan è la prima squadra italiana della storia ad andare in finale di Youth League

Non era mai successo nella storia: il Milan Primavera è la prima squadra italiana a qualificarsi alla finale di Youth League. I rossoneri affronteranno l'Olympiacos lunedì 22 aprile alle ore 18:00 a Nyon.

LA PARTITA

Il Milan Primavera vola, per la prima volta nella sua storia, in finale di Youth League, battendo ai calci di rigore il Porto dopo il 2-2 dei tempi regolamentari; a decidere la sfida, ancora una volta, il rigore decisivo calciato da capitan Zeroli, autentico trascinatore dei rossoneri di Abate.

I rossoneri erano passati in vantaggio ad inizio partita grazie alla rete di Filippo Scotti propiziata dalla sponda di Zeroli, per poi essere rimontati da un calcio di rigore (fallo di mano di Bartesaghi) e da un colpo di testa su corner nella ripresa; ma i ragazzi di Abate non mollano mai: al 93esimo Zeroli recupera il pallone, salta due uomini in area e appoggia la palla per il solissimo Simmelhack, che insacca per il 2-2 dei tempi regolamentari che porta tutti ai calci di rigore.

Dopo il primo errore del Porto, sbaglia anche Simic, prima di un altro errore dei lusitani che concede il break di vantaggio ai rossoneri, consolidato e diventato definitivo grazie al rigore trasformato da Zeroli.