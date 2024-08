Il Milan e la tradizione dei terzini brasiliani: Emerson Royal è il quarto nella storia

vedi letture

Emerson Royal è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. La dirigenza rossonera ha in mattinata chiuso l'accordo con il Tottenham, accontentando non solo la volontà del giocatore ma anche e soprattutto quella di Paulo Fonseca, che ha fortemente richiesto il classe '99 per andare a rinforzare e completare la fascia destra in vista dell'imminente inizio di stagione.

Nel momento in cui vestirà il rossonero, Emerson Royal sarà il quarto terzino brasiliano nella storia del Milan, il terzo sulla destra. Un'eredità non da poco, considerati i connazionali che in precedenza hanno occupato (in linea d'area) la sua stessa posizione in campo con la maglia del Diavolo, ovvero Cafù, Serginho e Mattioni.

Il primo, nelle sue cinque stagioni al Milan, ha totalizzato 166 presenze, 4 gol e 22 assist, più una Coppa Italia, una Champions League, due Supercoppe Europee, un Mondiale per Club FIFA ed una Supercoppa Italiana, mentre il secondo di partite ne ha fatte poche di più, 185, segnando 24 gol e servendo ai compagni 54 assist, ma di stagioni ne ha fatte otto ('99/'08). Rispetto al comunque ricco palmares di Cafù, Serginho annovera una Champions League (2003 vs la Juventus) ed una Coppa Italia (2003 vs Roma) in più.

EMERSON ROYAL AL MILAN: CIFRE E DETTAGLI

Il Milan ha chiuso la trattativa con il Tottenham per il terzino Emerson Royal: il brasiliano sarà un nuovo giocatore del Milan. Questa mattina l'ultimo, decisivo, contatto tra le parti che ha di fatto sancito l'accordo definitivo tra i rossoneri e il club londinese. Royal raggingerà Milanello sulla base di un accordo di 15 milioni più bonus e firmerà un contratto di cinque anni, per il quale aveva già raggiunto l'intesa da tempo. Dopo Morata e Pavlovic, dunque, il calciatore ex Betis e Barça sarà il terzo colpo del mercato estivo del Milan.