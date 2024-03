Il Milan è tornato ad essere "on fire": rendimento superiore a Barça, City e PSG in questo 2024

vedi letture

E' oramai da inizio 2024 che il Milan sta avendo un rendimento da Scudetto. Nelle ultime 12 di campionato, infatti, il Diavolo non è riuscito a vincere solo in 3 occasioni, pareggiando in due di queste e perdendo solo in una, contro il Monza lo scorso 18 febbraio.

Ripensando a quanto successo fra ottobre e novembre la formazione di Stefano Pioli ha tanto da recriminarsi, ma nonostante tutto c'è ancora un finale di stagione da giocare con in palio un'Europa League da provare a vincere ed un secondo posto in classifica da blindare. Se dovesse continuare ad avere questo (invidiabile) rendimento, il Milan potrebbe chiudere il discorso in Serie A prima di quanto effettivamente ci si possa immaginare.

Stando infatti ai dati forniti dalla versione italiana del noto portale tedesco Transfermarkt, nelle ultime 15 partite di campionato il Milan è riuscito ad avere un passo migliore addirittura di Manchester City, Barcellona e Paris Saint Germain, che rispettivamente hanno conquistato due, uno e tre punti in meno rispetto al diavolo, che ne ha fatti 36.