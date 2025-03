Il Milan fa all-in sulla Coppa Italia. E rischia di togliere un posto europeo alla settima di A

Nono posto in classifica in Serie A e -9 dal Bologna quarto, ultima posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Con la sconfitta di Napoli di ieri sera il Milan ha praticamente detto addio alla possibilità di prendere parte alla competizione più importante d'Europa nella prossima stagione ma anche prima della gara, al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali della sfida del Maradona, il pensiero dentro la testa di Sergio Conceicao è risultato abbastanza chiaro: all-in sulla Coppa Italia.

La doppia sfida all'Inter.

Mercoledì, infatti, i rossoneri scenderanno di nuovo in campo nella sfida di andata della semifinale di Coppa Italia, contro l'Inter, primo atto delle due sfide che daranno l'accesso alla finalissima del prossimo 14 maggio. Il derby di ritorno andrà in scena il 23 aprile e nel mezzo il Milan dovrà pensare al campionato, è chiaro, ma con un occhio sempre a quello che con il passare del tempo è diventato l'obiettivo primario di questa stagione.

Pericolo per la corsa Europa.

In tutto questo è bene fare il punto anche su quello che potrebbe succedere nella classifica di Serie A. Il regolamento per la qualificazione alle prossime coppe europee è chiaro e non è mai cambiato. Le prime quattro vanno in Champions, la quinta va in Europa League e la sesta ha l'accesso alla Conference, con l'altro posto dedicato alla ex Coppa UEFA che è riservato alla vincitrice della Coppa Italia. Negli ultimi anni è sempre successo che a mettere le mani sulla competizione nazionale fosse una delle prime sei ma se il Milan, o anche l'Empoli, dovessero riuscire a vincere il trofeo ecco che la settima classificata, alla quale secondo il ragionamento appena fatto, toccherebbe il posto in Conference, rimarrebbe a bocca asciutta. Un bel problema, vista la bagarre che si vivrà fino a fine campionato, ma comunque vada prima rossoneri o toscani dovranno trionfare in Coppa Italia, altrimenti tutto resterebbe immutato.