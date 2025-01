Il neo presidente di Lega Serie A a San Siro: il benvenuto di Scaroni e del Milan

Ezio Simonelli, il nuovo presidente della Lega Serie A, oggi è presente a San Siro per assistere alla gara tra Milan e Cagliari. Il club rossonero ha pubblicato un tweet in cui si ritrae Simonelli con il presidente del club Paolo Scaroni prima della gara. Scrive il club: "Il Presidente Paolo Scaroni ha accolto a San Siro il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, alla sua prima visita dopo la sua elezione".

President Paolo Scaroni welcomed Lega Serie A President Ezio Simonelli to San Siro, marking his first visit since his election #MilanCagliari #SempreMilan pic.twitter.com/xdPOyA82IC