Il prossimo avversario europeo del Milan fa già paura: 0-4 del Leverkusen in casa del Feyenoord

vedi letture

Troppo Bayer Leverkusen per il Feyenoord. E, se continuerà così, anche per tante altre avversarie della fase campionato di Champions League. Le Aspirine hanno travolto infatti i malcapitati olandesi per 4-0 nella prima gara del loro cammino europeo in questo 2024-2025. A decidere il match sono le reti del talento classe 2003 al 5' su assist di Andrich e al 36' su assist di Frimpong, oltre ai gol di Grimaldo al 30' su invito sempre di Frimpong e di Tapsoba al 45' su passaggio di Grimaldo. Fa davvero paura la squadra di mister Xabi Alonso, padrona assoluta del campo questa sera a Rotterdam, e prossima avversaria del Milan in Germania.

Le formazioni ufficiali

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Beelen, Hancko; IB Hwang, Zerrouki, Timber; Milambo, Santiago Gimenez, Paixao. Allenatore: Brian Priske.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso.

Il programma completo della prima giornata

Martedì 17 settembre

Juventus - PSV Eindhoven 3-1

Young Boys - Aston Villa 1-3

Bayern Monaco - Dinamo Zagabria 9-2

Milan - Liverpool 1-3

Real Madrid - Stoccarda 3-1

Sporting CP - Lilla 2-0

Mercoledì 18 settembre

Sparta Praga - Salisburgo 3-0

Bologna - Shakhtar 0-0

Celtic - Slovan Bratislava 5-1

Bruges - Borussia Dortmund 0-3

Manchester City - Inter 0-0

PSG - Girona 1-0

Giovedì 19 settembre

18.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen 0-4

18.45 Stella Rossa - Benfica 1-2

21 Atalanta - Arsenal 0-0

21 Atletico Madrid - Lipsia 2-1

21 Brest - Sturm Graz 2-1

21 Monaco - Barcellona 2-1