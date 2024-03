Il punto sugli attaccanti: Giroud intrigato dall'America, Jovic può rinnovare

vedi letture

La prossima estate sarà molto importante per il reparto offensivo del Milan. Ancora nulla è certo o deciso ma si intravede qualche linea guida. Sicuramente il Milan punterà un centravanti giovane su cui investire e da rendere il volto del futuro rossonero. La lista dei possibili candidati, a oggi, è molto ampia: si va da vecchi pallini come Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko e Jonathan David, a giocatori che sono esplosi nelle ultime stagioni come possono essere Viktor Gyokeres dello Sporting oppure Santiago Gimenez del Feyenoord. Su uno di questi è facile che da via Aldo Rossi saranno investiti soldi importanti.

Su chi c'è oggi al Milan, invece, è tutto ancora da decidere. Tuttosport questa mattina parla soprattutto di Olivier Giroud e Luka Jovic. Il francese, come è noto, è tentato di chiudere la carriera negli Stati Uniti, alle soglie dei 38 anni e dopo una carriera giocata costantemente ad altissimi livelli. La decisione verrà presa nel prossimo futuro. Il serbo invece, soprattutto se il numero 9 dovesse salutare, potrebbe rinnovare dopo essersi dimostrato convincente da dodicesimo uomo nell'arco della stagione. E poi c'è Noah Okafor di cui Tuttosport non parla semplicemente perché è arrivato l'estate scorsa, come progetto a lungo termine, e quest'anno, al netto di qualche infortunio di troppo, ha fatto bene. La sua conferma non è in discussione.