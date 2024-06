Il VAR resta in Premier League. Solo il Wolverhampton ha votato per abolire la tecnologia

Il VAR resta in Premier League. I club di Premier hanno votato, quasi all'unanimità, a favore del mantenimento della tecnologia nel massimo campionato inglese, rinunciando all'abolizione di questo strumento dopo la proposta formale presentata dal Wolverhampton a maggio. Il risultato? 19 voti pro VAR contro 1, ovviamente quello del Wolverhampton.

Questa la nota ufficiale della Premier League, che annuncia così l'esito della votazione: "I club della Premier League oggi hanno votato a favore della continuazione della gestione del VAR in Premier League".

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.



