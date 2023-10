Imparato: "La mia esperienza mi dice che il Napoli potrebbe fare 4 prestazioni buone e si vendica la sconfitta col Milan dello scorso anno"

vedi letture

Il giornalista Gaetano Imparato, a 'Club Napoli' su Teleclub Italia ha analizzato il momento delicato degli azzurri in vista di Verona: "La mediana non è al completo , abbiamo un Mario Rui da rilanciare, all'inizio vedremo Simeone punta centrale, Politano a destra come equilibratore tattico e Kvara a sinistra. In mezzo mi piacerebbe Cajuste. Il problema è la fase difensiva , con una preparazione atletica errata la squadra non riesce a fare un possesso palla che permetteva di andare in rete, di attaccare sempre o di rubare palla. La mediana soffre molto a differenza dello scorso anno. Per questo sta giocando più Oliveira che Rui.

Temo il pressing del Verona, perché la squadra è sulle gambe. Il momento è difficile, la mia esperienza anche nei campionati di serie D mi dice che potrebbero fare 4 prestazioni buone e si vendica la sconfitta col Milan dello scorso anno. La stessa cosa è successa sia a Pioli che ad Inzaghi, già con la valigia pronta. Poi il nerazzurro è andato in finale di Champions League ed è cambiato tutto. Quest' anno sta lottando per il titolo.