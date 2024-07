In bilico il futuro di Bennacer: per l'algerino le ricche sirene dei sauditi

Fonti vicine al calciatore giurano che Ismael Bennacer un domani finirà a giocare in Arabia Saudita, lui che è molto devoto alla religione. L'idea di partenza del centrocampista algerino era quella di lasciare il Milan fra due o tre anni, ma le cose potrebbero cambiare già a partire da quest'estate.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'interesse delle squadre saudite, ed una clausola rescissoria da 50 milioni esercitabile dalla giornata di ieri, allontanerebbero sempre di più Bennacer dal Milan. Nel calciomercato, si sa, vige la regola del "mai dire mai", motivo per il quale non è da escludere il fatto che le società in questione possano convincere il Diavolo a lasciar partire l'algerino anche per meno.

Dopo l'ultima complicata stagione, dunque, sembrerebbe quasi che il Milan sia pronto a scaricare Bennacer per fare spazio a Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco per il quale i dialoghi sarebbero in fase piuttosto avanzata. Allo stesso tempo, però, non è da escludere nemmeno il fatto che dalle parti di Casa Milan possano decidere di trattenere entrambi. Staremo a vedere.