Inter, Marotta: "Derby? Ci stiamo preparando concentrandoci su quello che potrebbe essere un avvenimento storico"

"Iniziamo a respirare un clima di derby. Per noi rappresenta non solo il derby ma quest'anno qualcosa di estremamente straordinario. Ci stiamo preparando concentrandoci su quello che potrebbe essere un avvenimento storico". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell'evento per la collaborazione tra il club e Unopiù, che ha realizzato la celebre seduta da regista colorata di nerazzurro in una speciale Limited Edition svelata in occasione della Milano Design Week 2024.

Queste le probabili formazioni della gara:

▪ Milan-Inter - Lunedì, ore 20.45, stadio Meazza

▪ Arbitra Andrea Colombo, della sezione di Como

▪ Classifica: Milan 69 punti, Inter 83 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva il Milan

Dopo la sconfitta in Europa League, il Milan deve cercare di evitarne un’altra nel derby che potrebbe portare la seconda stella all’Inter. Qualche certezza innanzitutto: Maignan in porta, Tomori e Gabbia in difesa, Theo Hernandez da terzino sinistro, Reijnders a centrocampo e Leao in attacco. Il resto è un po’ tutto in ballottaggio: Florenzi potrebbe giocare al posto di Calabria, Adli in mezzo con uno tra Musah e Loftus-Cheek, Chukwueze richiama spazio, davanti Giroud è in riserva, quindi occhio a Jovic o Okafor.

Come arriva l'Inter

Simone Inzaghi ritrova Pavard e Lautaro, reduci dalla squalifica contro il Cagliari, deve fare a meno del solo Cuadrado affaticato e proporrà l'Inter in versione tipo. Il francese torna sul centrodestra in difesa davanti a Sommer, con Bastoni sul centrosinistra e Acerbi in vantaggio su De Vrij al centro. Darmian favorito rispetto a Dumfries per la corsia di destra, sull'out opposto ci sarà Dimarco: solito terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana. Si riforma la ThuLa: Lautaro rientra da titolare al fianco di Thuram, a caccia di un gol che gli manca da fine febbraio.