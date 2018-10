Inter-Milan, rossoneri più incisivi in attacco. Ma la difesa...

In vista del derby di domenica, il Corriere della Sera pone l’accento sulle due milanesi, analizzandone pregi e difetti. Il Milan - si legge - ha un problema in difesa, perché in campionato ha sempre subito gol, ma in attacco è più incisivo dell’Inter e, pur con un match in meno, ha già segnato 15 volte contro le 12 dei nerazzurri, che in due partite (Sassuolo e Parma) sono rimasti senza reti.