Inter-Milan, Serena: "Centrocampo del Milan il vero punto debole, dovrà trovare equilibrio"

Manca sempre meno al derby di questa sera contro l'Inter, una sfida storica che i rossoneri soffrono da troppi anni. Ci sarà bisogno di una scossa mentale più di ogni cosa, con lo stesso Fonseca in bilico nel suo futuro al Milan. Di questa attesissima partita ha parlato il doppio ex Aldo Serena. Queste le sue considerazioni:

"Il Milan ha nel centrocampo il punto dolente, nel senso che deve trovare un equilibrio tra fase difensiva e offensiva. E pure la capacità di essere simmetrico e compatto, senza sbilanciarsi. Penso che il centrocampo del Milan sia il punto di domanda. Se troverà la compattezza difensiva e avrà la capacità di imbeccare velocemente gli attaccanti, potrebbe ribaltare il pronostico. Lo stesso vale per l’Inter che ha un centrocampo con alternative di alto profilo. Finora non è stato brillantissimo Calhanoglu, ma penso che contro gli ex ci tenga particolarmente".