Italia e Svizzera, la seconda andrà ai play-off. Tutte ciò che c'è da sapere sul nuovo regolamento

E' cambiato il regolamento della FIFA per le squadre europee che accederanno ai play-off. Se con la Svezia quattro anni fa uscimmo dopo un doppio confronto, andata e ritorno, adesso la FIFA ha proposto per le 12 squadre che accederanno ai play-off una nuova formula.

Chi accede ai play-off?

L'Europa ha a disposizione per il Mondiale in Qatar 13 slot. Parteciperanno alla competizione le prime dieci dei gironi di qualificazione più altre tre, che appunto arriveranno dai play-off. Avranno accesso ai play-off le dieci seconde dei dieci gironi insieme alle due migliori della Nations League che non hanno già avuto accesso diretto al Mondiale o ai play-off tramite il secondo posto.

Quando ci sarà il sorteggio? Come funzionano i play-off?

Il sorteggio avverrà il prossimo 26 novembre. Le 12 squadre verranno divise tra sei teste di serie e sei non teste di serie in tre gironi da 4 squadre. In ogni girone, quindi, ci saranno due teste di serie che sfideranno nella semifinale due non teste di serie. Gara unica, chi vince accede alla finale contro la vincente dell'altra semifinale.

Chi sarà testa di serie?

Le sei squadre che hanno ottenuto più punti nel girone di qualificazione.

Chi non sarà testa di serie?

Le altre quattro più le due provenienti dalla Nations League.

Quando si giocano le gare dei playoff?

Le semifinali dei tre gironi (due per girone, sei in tutto) si giocheranno il 24 e 25 marzo. Il 28 e il 29 marzo, invece, si giocheranno le tre finali. Le semifinali si giocheranno in casa delle squadre teste di serie. Le finali si giocheranno invece in campi determinati da sorteggio.

Chi è già sicuro dell'accesso ai play-off?

Russia 22 punti in 10 gare

Scozia 20 punti in 9 gare

Portogallo 17 punti in 8 gare

Svezia 15 punti in 8 gare

Macedonia del Nord 18 punti in 11 gare

Austria (come migliore della Nations League)

*Galles (come seconda o migliore della Nations League

*Repubblica Ceca (come seconda o migliore della Nations League)

*Galles e Repubblica Ceca, entrambe nel gruppo E vinto dal Belgio, giocheranno domani l'ultima gara del girone e sono in lotta per il secondo posto