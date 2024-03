Italia U17, Camarda: "Obiettivo fase finale dell'Europeo. Se segno è grazie al lavoro della squadra"

La Nazionale Under 17, dopo essersi imposta all'esordio contro i Paesi Bassi (2-0) e nel turno precedente contro il Belgio (5-3), scenderà in campo domani (ore 12) al Myyrmäki Stadium di Vantaa contro i padroni di casa della Finlandia per l'ultima giornata del gruppo 3 della fase élite dell'Europeo. Gli Azzurrini di Massimiliano Favo, primi a punteggio pieno (6 punti), avranno a disposizione due risultati su tre per centrare la qualificazione alla fase finale del torneo continentale, in programma dal 20 maggio al 5 giugno a Cipro.

"Il nostro obiettivo - specifica Francesco Camarda ai canali ufficiali della FIGC - è quello di qualificarci alla fase finale chiudendo il girone a punteggio pieno: siamo una squadra forte, sia sotto l'aspetto tecnico che caratteriale". Una forza, quell'Italia, vista proprio nella gara precedente contro i belgi: "Nonostante avessimo iniziato male (sotto 2-0 dopo neanche un quarto d'ora, ndr) - sottolinea l'attaccante, classe 2008, che ha già esordito in Serie A - abbiamo saputo ribaltare il risultato in nostro favore dimostrando di che pasta siamo fatti". Merito, tra le altre cose, anche della sua doppietta: "Se sono riuscito a segnare - conclude - è semplicemente grazie al lavoro della squadra: ripeto, siamo un grande gruppo, dal primo all'ultimo".

Accedono alla fase finale dell'Europeo, le prime classificate di ciascuno degli otto gironi della fase élite più le sette migliori seconde per un totale di 15 squadre, che andranno ad aggiungersi ai padroni di casa ciprioti.

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 3 della Fase élite

Prima giornata (mercoledì 20 marzo)

Paesi Bassi-ITALIA 0-2

Finlandia-Belgio 0-1

Seconda giornata (sabato 23 marzo)

Belgio-ITALIA 3-5

Paesi Bassi-Finlandia 0-1

Classifica: ITALIA 6, Belgio e Finlandia 3, Paesi Bassi 0

Terza giornata (martedì 26 marzo)

Paesi Bassi-Belgio (ore 12, Mustapekka Areena di Helsinki)

ITALIA-Finlandia (ore 12, Myyrmäki Stadium di Vantaa)