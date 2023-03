Italia U17, i convocati definitivi per la fase Elite degli Europei: due rossoneri presenti

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del raduno presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" a Roma, Bernardo Corradi ha diramato la lista definitiva dei 20 calciatori che prenderanno parte alla seconda fase di qualificazione agli Europei under 17.

Dal 7 al 13 marzo presso l'isola di Cipro gli azzurrini (tutti nati nel 2006 eccetto Matteo Cocchi, Francesco Verde e Mattia Liberali) affronteranno nell'ordine Repubblica d’Irlanda, i padroni di casa e l'Ucraina. La manifestazione iridata si disputerà a Budapest in tarda primavera.

“Ringrazio tutti i ragazzi per la loro dedizione – le parole di Corradi al sito FIGC – e a quelli che non saranno con noi dico che le porte della nazionale sono sempre aperte, che molto dipende dalla tenacia e dall’impegno che metteranno in campo ogni giorno”.

Questo l'elenco dei giocatori. Spicca l'Atalanta con ben cinque convocati: