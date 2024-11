Italia U20: Zeroli e Torriani in panchina. Bakoune dal primo minuto, c'è Duțu nella Romania

L'Italia U20 del CT Bernardo Corradi scende oggi in campo contro la Romania alle 14 per la sesta partita della UEFA U20 Elite League che per ora non ha portato grandi risultati in dote agli Azzurrini, ancora fermi a 5 punti. Solo un rossonero in campo dall'inizio, si tratta di Adam Bakoune schierato sulla fascia destra: panchina invece sia per Lorenzo Torriani che per Kevin Zeroli. Nella formazione degli avversari, come capitano, c'è un altro giocatore del Diavolo, Matteo Duțu. Le formazioni ufficiali:

ITALIA U20 (4-3-3): Magro; Bakoune, Reale, Stabile, Kofler; Lipani, Ciammagliachella, Candelari; Harder, Perlingieri, Anghele.

ROMANIA U20 (4-2-3-1): Răfăilă; Strata, M.Duțu, Pop, David; Florea, Vulturar; R.Pop, Bană, Boțogan; Stan.