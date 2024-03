Italia-Venezuela, le ufficiali: Spalletti con la difesa a tre, c'è Bonaventura

vedi letture

Luciano Spalletti ha deciso la formazione per la sua Italia nell'amichevole di oggi contro il Venezuela. Gli Azzurri saranno in campo negli Usa in questi giorni, e il primo impegno è proprio quello di stasera, calcio d'inizio alle ore 22. Ecco le scelte del CT:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Venezuela (4-3-3): Romo; Ferraresi, Osorio, Angel, Navarro; Aramburu, Martinez, Casseres; Savarino, Rondon, Machis. Commissario tecnico: Fernando Batista.