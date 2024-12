Javier Pastore: "Quand'ero in Argentina mi voleva anche il Milan. Ma scelsi Palermo"

Javier Pastore, ex giocatore di Palermo e Roma, nel corso del talk show ‘Torretta Café’ prodotto dal Palermo, ha raccontato un aneddoto di mercato a lui legato e che riguarda anche il Milan:

“Il presidente e Sabatini mi convinsero ad accettare il Palermo, furono molto presenti nei miei ultimi mesi in Argentina, ma non mi dicevano di che squadra fossero, solo a fine campionato il mio procuratore mi presentò le varie opzioni e mi disse che erano del Palermo. C’erano Chelsea, Milan, Porto come altre opzioni rispetto al Palermo, ma parlando con la mia famiglia decidemmo che i rosanero erano l’opzione migliore per iniziare il mio cammino in Europa. Grazie a Dio non mi sono sbagliato, da lì è cominciata un’avventura magnifica".

El Flaco arrivò in Italia nell'estate del 2009, facendo due grandi stagioni con la maglia del Palermo che gli valsero il passaggio al Paris Saint-Germain, dove è rimasto fino al 2018. Tornato in Italia, alla Roma, la sua esperienza in giallorosso è stata un flop. Inattivo da un anno e sette mesi, Pastore è di fatto un ex giocatore, anche se manca l'annuncio ufficiale: "Non ho in testa di tornare in campo, penso che prima di giugno 2025 annuncerò ufficialmente il mio ritiro dal calcio giocato, ma sto studiando per restare in questo mondo che amo" ha dichiarato.