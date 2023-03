Jerome Alonzo su Maignan: "Parata di livello mondiale. La carriera di Lloris è enorme, ma Mike..."

>Jérôme Alonzo, ex portiere del PSG, ha parlato così a L'Equipe: "Il vero punteggio è 1-1, tranne per il fatto che avevamo Mike Maignan. È una parata di livello mondiale che pochissimi portieri sono in grado di mettere a segno a fine partita. Se dovessi valutarlo, gli darei 9/10. Non devi aspettare che un portiere faccia cinque parate per dargli questa valutazione. La carriera di Hugo (Lloris) è enorme e dovremo aspettare per scoprire dove collochiamo Mike nel pantheon dei portieri ma lui ha tutto, gambe, testa, piedi e mani. Con il suo rigore parato contro l'Olanda e questa parata, inizia nel miglior modo possibile. Mi ha sbalordito e tutti i giocatori, irlandesi e francesi, sono rimasti sbalorditi dopo la sua parata".