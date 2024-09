Jovic e Pavlovic in campo 90 minuti nella sconfitta della Serbia

La seconda gara della Serbia in questa pausa nazionali non è andata bene come la prima. All'esordio in questa Nations League, la nazionale balcanica era riuscita a fermare sullo 0-0 i Campioni d'Europa della Spagna. Le cose sono andate diversamente oggi, dalle 18, nella trasferta in casa della Danimarca. I serbi sono stati sconfitti per 2-0 in virtù delle reti di Gronbaek e Poulsen, una per tempo.

Tra le fila della Serbia protagonisti da titolari entrambi i rossoneri, in difesa Strahina Pavlovic e in attacco, unico riferimento centrale, Luka Jovic. Tutti e due i calciatori del Milan hanno disputato l'intera partita. Domani i due rientreranno a Milano e verosimilmente martedì potrebbero già essere a disposizione di mister Fonseca per preparare a Milanello la partita contro il Venezia.