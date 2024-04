Juve-Milan assegnata all'arbitro Mariani: Il bilancio con i rossoneri

vedi letture

La designazione dell'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia per la gara di sabato alle 18 dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan, è molto particolare. Non per ragioni tecniche o di altro tipo, ma solamente per motivi statistici. Curiosamente, infatti, Mariani è stato scelto per dirigere la gara tra bianconeri e rossoneri per la terza volta consecutiva. Anche gli ultimi due precedenti erano stati caratterizzati dalla presenza come arbitro principale del fischietto laziale: la gara di andata vinta 0-1 dalla Juve a San Siro e quella dell'anno scorso a Torino vinta 0-1 dal Milan con rete di Giroud e che consegnò la matematica qualificazione in Champions al Diavolo.

A livello generale il bilancio di Mariani con il Milan recita: 21 partite dirette con 12 vittorie dei rossoneri, 3 pareggi e 6 sconfitte. Questo sarà l'incrocio numero 22. Di seguito si riporta la designazione completa:

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BERTI – CECCONI

IV uomo: AYROLDI

VAR: LA PENNA

AVAR: AURELIANO