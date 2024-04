Juve-Milan è anche Szczesny contro Maignan: i numeri a confronto

Juventus-Milan è senza ombra di dubbio una delle partite più seguite ed attese della stagione non solo in Italia ma anche in Europa, considerato il blasone delle due squadre ed i campioni che vestono ed hanno vestito nella storia le maglie di queste importanti compagini italiane.

Juventus-Milan oggi è anche Wojciech Szczesny contro Mike Maignan, due dei portieri più forti in circolazione e che domani saranno per l'appunto protagonisti in questo big match che andrà in scena all'Allianz Stadium a partire dalle ore 18. Ma come arrivano a questa partita il polacco ed il francese?

I numeri registrati fino ad ora in stagione da Szczesny e Maignan in Serie A sono molto simili, anche se per rendimento l'estremo difensore della Juventus si è comportato meglio rispetto a quello del Milan. A confermare questo, per l'appunto, i numeri, che vedono il polacco non solo con un maggior numero di clean sheets rispetto al francese, 14 contro 11, ma anche con un numero inferiore di gol subiti, 25 contro 11.