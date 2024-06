L'Algeria perde la maratona con la Guinea: panchina per Bennacer

Qualificazioni Mondiali, il continente africano gioca partite importanti in questo periodo che per il calcio occidentale vede il grande impegno dell'Europeo avvicinarsi. Quindi mentre tutti i nazionali rossoneri europei giocano amichevoli in preparazione di Euro2024, Ismael Bennacer si ritrova a giocare una partita di qualificazioni con la sua Algeria, contro la Guinea: la partita, durata più di 100 minuti, ha visto il trionfo per 2-1 della Guinea. In gol Camara e Sylla, autogol di Balde per muovere il tabellino dell'Algeria.

Neanche un minuto per Bennacer: il centrocampista del Milan è rimasto seduto in panchina tutto il tempo.