L'Atalanta è la terza squadra che si giocherà la Supercoppa. Al Milan servono 8 punti

vedi letture

Con la vittoria di ieri sulla Fiorentina, che è valsa all'Atalanta la qualificazione alla finale di Coppa Italia, la Dea si è assicurata uno dei quattro posti per giocarsi la Supercoppa Italiana. La competizione, recentemente rinnovata, vede affrontarsi le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate del campionato.

In base ai criteri di cui sopra, già qualificate l'Inter (che ha vinto il campionato nel derby) e la Juventus (finalista di Coppa Italia), oltre all'Atalanta. E il Milan? Ai rossoneri, ora secondi, basterebbero 8 punti per qualificarsi: essendo la Juventus già dentro, al Milan è sufficiente il terzo posto in campionato. Dunque la squadra di Pioli deve puntare a non farsi superare dal Bologna, e con 8 punti nelle prossime 5 partite riuscirà nell'intento e sarà la quarta e ultima squadra che si andrà a giocare il trofeo.